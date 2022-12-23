У родині троє дітей: 8-річний Гліб, 9-річна Мирослава та 12-річний Данило. Евакуацією займався екіпаж "Білий Янгол".
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Жили у підвалі 3 місяці
Родина не наважувалась на евакуацію 3 місяці, за цей час перебували у підвалі. Діти зізнаються, що вже звикли там жити та не бояться вибухів.
Нам зовсім не страшно, бо ми вже звикли до цих звуків. У підвалі тепло, у нас пічка своя є. Граємося втрьох з собакою нашою, на вулицю майже не виходимо,
– розповідали вони.
Правоохоронці декілька днів переконували родину виїхати. Зрештою, вдалось.
Евакуація родини / Фото журналіста Дієго Еррера Карседо:
Почався обстріл
Коли родина збиралася, почався обстріл. Тому довелося дуже швидко пересуватися. Людей доставили до місцевого "пункту незламності". Дітей обігріли та подарували солодкі подарунки.
Правоохоронці домовилися з волонтерами, щоб сім’ю вивезли до Дніпра, а звідти вони поїдуть до Київської області. Там на них вже чекає житло.
Яка ситуація у Бахмуті
- Росіяни з травня намагаються захопити Бахмут, але цмпіхів не мають. Іноді окупанти прориваються на околиці міста, але ЗСУ вибивають росіян і не дають їм прорвати оборону.
- До речі, нещодавно у Бахмуті побував президент Володимир Зеленський. Під час його візиту обстріли з боку загарбників не припинялися.