У родині троє дітей: 8-річний Гліб, 9-річна Мирослава та 12-річний Данило. Евакуацією займався екіпаж "Білий Янгол".

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Жили у підвалі 3 місяці

Родина не наважувалась на евакуацію 3 місяці, за цей час перебували у підвалі. Діти зізнаються, що вже звикли там жити та не бояться вибухів.

Нам зовсім не страшно, бо ми вже звикли до цих звуків. У підвалі тепло, у нас пічка своя є. Граємося втрьох з собакою нашою, на вулицю майже не виходимо,

– розповідали вони.

Правоохоронці декілька днів переконували родину виїхати. Зрештою, вдалось.

Евакуація родини / Фото журналіста Дієго Еррера Карседо:

Почався обстріл

Коли родина збиралася, почався обстріл. Тому довелося дуже швидко пересуватися. Людей доставили до місцевого "пункту незламності". Дітей обігріли та подарували солодкі подарунки.

Правоохоронці домовилися з волонтерами, щоб сім’ю вивезли до Дніпра, а звідти вони поїдуть до Київської області. Там на них вже чекає житло.

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