Из Беларуси через Чернобыльскую зону враг поставляет своим подразделениям топливо

Россия снабжает топливом и другими средствами свои оккупационные войска из Беларуси. Делают это через Чернобыльскую зону.

Соответствующую информацию сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Там отметили, что оккупантов таким образом снабжают и другими материальными средствами.

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"С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск", – отметили в Генштабе.

Следует отметить, что Беларусь не только помогает оккупантам. С территории этой страны запускают ракеты, атакующие Украину.

Белорусов также пытаются втянуть в войну, однако мужчины массово убегают за границу.

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