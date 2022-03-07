Відповідну інформацію повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Там зазначили, що окупантам у такий спосіб постачають й інші матеріальні засоби.
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"З території Республіки Білорусь через Чорнобильську зону відчуження продовжується постачання палива та інших матеріальних засобів для окупаційних військ", – зазначили у Генштабі.
Варто зазначити, що Білорусь не лише допомагає окупантам. З території цієї країни запускають ракети, які атакують Україну.
Білорусів також намагаються втягнути у війну, однак чоловіки масово втікають за кордон.
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