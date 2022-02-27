Из Беларуси запустили ракету Искандер на территорию Украины: видео

Из района Мозыря в Беларуси запустили "Искандер" на территорию Украины. В городах может зазвучать сигнал тревоги.

Видео сняли с Ровненской области. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Геращенко предупредил, что в городах может звучать сирена. В таком случае всем стоит немедленно спрятаться в укрытие.

Из Беларуси запустили "Искандер" по Украине: видео

Что такое "Искандер" Это вид баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля, (ОТРК). Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 километров и может достигать 700 километров.

Добавим, что несколько минут назад сигнал воздушной тревоги звучал в нескольких городах Украины, которые расположены близко к белорусской границе – Ровненской, Житомирской, Волынской, а также Черниговской областях.​