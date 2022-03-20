Из Бердянска эвакуировали 789 мариупольцев: люди едут в Запорожье

Утром 20 марта из Бердянска в Запорожье эвакуировали 789 мариупольцев. Отправилась колонна из 11 автобусов.

Следующие 5 автобусов для продолжения эвакуации движутся из Запорожья в Бердянск.

Важно Без тишины: за неделю из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались более 39 тысяч человек

Среди эвакуированных много женщин с детьми, некоторые – вообще младенцы. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что колонну ждут в Запорожье.

Надеемся на безопасный путь, ждем всех людей живыми и здоровыми в нашем городе,

– добавил Старух.

В Мариуполе критическая ситуация

Оккупанты уже третью неделю держат Мариуполь в окружении. Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на 7 дней. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь. При этом орки безжалостно обстреливают город.

Важно – Мариуполь обстреляли тяжелым вооружением из 4 кораблей ВМФ России: