Из Бердянска эвакуировали 789 мариупольцев: люди едут в Запорожье
Источник:Мариупольский городской совет
Утром 20 марта из Бердянска в Запорожье эвакуировали 789 мариупольцев. Отправилась колонна из 11 автобусов.
Следующие 5 автобусов для продолжения эвакуации движутся из Запорожья в Бердянск.
Важно Без тишины: за неделю из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались более 39 тысяч человек
Среди эвакуированных много женщин с детьми, некоторые – вообще младенцы. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что колонну ждут в Запорожье.
Надеемся на безопасный путь, ждем всех людей живыми и здоровыми в нашем городе,
– добавил Старух.
В Мариуполе критическая ситуация
Оккупанты уже третью неделю держат Мариуполь в окружении. Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на 7 дней. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь. При этом орки безжалостно обстреливают город.
Важно – Мариуполь обстреляли тяжелым вооружением из 4 кораблей ВМФ России: