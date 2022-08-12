Из центра Черновцов убрали памятник красноармейцу: горсовет обещает его не уничтожать
Источник:Черновицкий городской совет
В Черновцах всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади.
В городском совете заверили, что ни в коем случае уничтожать его не будут. Однако переместят туда, где ему место.
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Памятник убрали быстро. Отметили, что дольше "возились" с документами.
Что этому предшествовало
Накануне местные власти Черновцов решили перенести советские памятники из центра города. Мэр Роман Кличук отметил, что на исполкоме было принято историческое и долгожданное решение.
Он отметил, что памятники с Соборной площади и парка Шевченко перенесут в другое место. Речь идет о земельном участке на улице Одесской. Власти констатировали, что все, что связано с русским и советским, нужно вычеркнуть из нашей жизни.
Правда, чтобы избежать вандализма, памятники передадут на хранение в ГорШЭП.
Обратите внимание! В Запорожье в конце июля был демонтирован портрет Пушкину. Коммунальщики отправили его на хранение. Его дальнейшую судьбу будут выяснять.
В начале августа президент Владимир Зеленский поручил Одесскому городскому совету рассмотреть вопрос о сносе памятника Екатерине II.
В Днепре в мае был демонтирован памятник комсомольцам.
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