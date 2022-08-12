Из центра Черновцов убрали памятник красноармейцу: горсовет обещает его не уничтожать

В городском совете заверили, что ни в коем случае уничтожать его не будут. Однако переместят туда, где ему место.

Ранее В Черновцах демонтируют памятник советскому солдату: шли долгие дискуссии

Памятник убрали быстро. Отметили, что дольше "возились" с документами.

Накануне местные власти Черновцов решили перенести советские памятники из центра города. Мэр Роман Кличук отметил, что на исполкоме было принято историческое и долгожданное решение.

Он отметил, что памятники с Соборной площади и парка Шевченко перенесут в другое место. Речь идет о земельном участке на улице Одесской. Власти констатировали, что все, что связано с русским и советским, нужно вычеркнуть из нашей жизни.

Правда, чтобы избежать вандализма, памятники передадут на хранение в ГорШЭП.

Обратите внимание! В Запорожье в конце июля был демонтирован портрет Пушкину. Коммунальщики отправили его на хранение. Его дальнейшую судьбу будут выяснять.

В начале августа президент Владимир Зеленский поручил Одесскому городскому совету рассмотреть вопрос о сносе памятника Екатерине II.

В Днепре в мае был демонтирован памятник комсомольцам.

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