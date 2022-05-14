Из Донецка никто не возвращается: что ожидает украинцев, не прошедших "фильтрационные лагеря"

Россия совершает преступления против украинцев на временно оккупированных территориях. Тех, кого они считают опасными, ожидают пытки.

У украинцев почти нет возможности напрямую выехать из оккупированных городов и сел на территорию, которая находится под контролем украинской власти. Эту информацию подтвердил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во время телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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Фактически это единственный путь для горожан покинуть Мариуполь – это через Россию. И дальше разными маршрутами оказываться в дружественных странах, и потом уже возвращаться домой. Любая эвакуация на территорию под контролем Украины – заблокирована россиянами. Куча людей находится в Бердянске, Васильевке, Токмаке. Они не могут проехать, их не пропускают российские оккупационные власти,

– рассказал Петр Андрющенко.

Украинцы вынуждены проходить через "фильтрационные лагеря" российских оккупантов. Не всем удается после них выйти на свободу. Множество украинцев попадает в плен к оккупантам.

Плен после "фильтрации"

По словам Петра Андрющенко, украинцы, которые не проходят "фильтрацию", оккупантами делятся на два типа. К первым относят тех, кого россияне оценивают как опасные. Их отправляют в бывшую колонию в поселке Оленевка как минимум на 36 суток. Там они находятся в ужасающих условиях. Колония была рассчитана максимум на тысячу человек, в то время как украинская сторона точно знает о, по меньшей мере, трех тысячах удерживаемых там людей. Людей там постоянно допрашивают, их подвергают пыткам. Людей не выпускают на улицу на прогулку, а в туалет выводят всего один раз в день. Кроме того, там почти нет еды.

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Второй тип – те, кого россияне считают еще более опасными. Пока известно одно место, где их содержат – печально известная "Изоляция" в Донецке. Это бывшая территория завода, которую в 2010 году превратили в художественное пространство. Но в 2014 году, после захвата Донецка российскими оккупантами, там была создана тюрьма, где содержались похищенные люди. Их подвергали пыткам.

В то же время в Донецке может быть еще одно место, где содержатся похищенные люди. Но где именно оно – пока неизвестно.

"Мы оцениваем, что может быть открыто еще одно место содержания в Донецке. Пока мы не можем найти где. Из Донецка получить развединформацию очень тяжело. Если из Оленевки люди еще вырываются, и оказываются на территорию Украины, то из Донецка уже никто не возвращается" , – рассказал Петр Андрющенко.