Из Франции передали гуманитарную помощь для больницы Краматорска

Из Франции в Украину доставили гуманитарный груз медицинского назначения. Помощь уже передали в отделение Краматорской городской больницы, где занимаются больными COVID-19.

Это произошло в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток". Подробнее об этом рассказал ее основатель – генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенных сил ВСУ.

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Медики получают все необходимое

Наев подчеркнул, что врачи ежедневно рискуют своим здоровьем ради спасения других. Они продолжают работать в сложных условиях, несмотря на высокий риск самим подхватить опасный вирус. Поэтому крайне важно помогать им в непростой борьбе с коронавирусом. Генерал-лейтенант отметил, что совместные усилия международных партнеров и волонтеров позволяют обеспечивать их всем необходимым.



Украинские медики получили гуманитарную помощь / Фото Объединенного командования ВСУ

Из Франции передали в Украину:

многофункциональные кровати с ортопедическими матрасами;

современное медицинское оборудование;

медицинскую мебель;

медицинскую одежду.

Так мы облегчаем работу медиков, что в результате ускоряет лечение и реабилитацию больных пациентов,

– пояснил командующий Объединенных сил ВСУ.

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Французские ученые подтвердили, что на юге страны обнаружили совершенно новый штамм коронавируса. Его зарегистрировали как B.1.640.2 . пока неизвестно, насколько он опасен по сравнению с другими вариантами.

. пока неизвестно, насколько он опасен по сравнению с другими вариантами. Впервые новый штамм зафиксировали осенью 2021 года – в ноябре. Им заразился человек, вернувшийся во Францию после путешествия в Камерун. Там, к слову, крайне низкий уровень вакцинации населения.

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