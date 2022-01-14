Це відбулося у межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід". Детальніше про це розповів її засновник – генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ.

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Медики отримують усе необхідне

Наєв наголосив, що лікарі щодня ризикують своїм здоров'ям заради порятунку інших. Вони продовжують працювати у складних умовах, попри високий ризик самим підхопити небезпечний вірус. Тому вкрай важливо допомагати їм у непростій боротьбі з коронавірусом. Генерал-лейтенант зауважив, що спільні зусилля міжнародних партнерів та волонтерів дозволяють забезпечувати їх усім необхідним.



Українські медики отримали гуманітарну допомогу / Фото Об'єднаного командування ЗСУ

З Франції передали в Україну:

багатофункціональні ліжка з ортопедичними матрацами;

сучасне медичне обладнання;

медичні меблі;

медичний одяг.

Так ми полегшуємо роботу медиків, що у результаті пришвидшує лікування й реабілітацію хворих пацієнтів,

– пояснив командувач об'єднаних сил ЗСУ.

У Франції виявили новий штам коронавірусу

Французькі вчені підтвердили, що на півдні країни виявили абсолютно новий штам коронавірусу. Його зареєстрували як B.1.640.2. Наразі невідомо, наскільки він небезпечний у порівнянні з іншими варіантами.

Наразі невідомо, наскільки він небезпечний у порівнянні з іншими варіантами. Вперше новий штам зафіксували восени 2021 року – у листопаді. Ним заразилася людина, яка повернулася до Франції після подорожі до Камеруну. Там, до слова, вкрай низький рівень вакцинації населення.

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