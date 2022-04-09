Из "горячих точек" на 9 апреля согласовали 10 зеленых коридоров

Эвакуация 9 апреля будет проходить в 3 областях. Российские оккупанты пообещали соблюдать тишину на маршрутах.

Эвакуация будет происходить в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Местных жителей перевезут в более безопасные регионы Украины.

Внимание Вчера гуманитарными коридорами удалось эвакуировать более 6 тысяч человек

Маршруты эвакуации

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте);

Бердянск – Запорожье;

Токмак – Запорожье;

Энергодар – Запорожье;

Мелитополь – Запорожье (если россияне вернут украденные накануне автобусы);

Северодонецк – Бахмут;

Лисичанск – Бахмут;

Попасная – Бахмут;

Горское – Бахмут;

Рубежное – Бахмут.

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