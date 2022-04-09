Из "горячих точек" на 9 апреля согласовали 10 зеленых коридоров

9 апреля 2022 , 09:07
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Источник:

телеграм Ирины Верещук

Эвакуация 9 апреля будет проходить в 3 областях. Российские оккупанты пообещали соблюдать тишину на маршрутах.

Эвакуация будет происходить в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Местных жителей перевезут в более безопасные регионы Украины.

Внимание  Вчера гуманитарными коридорами удалось эвакуировать более 6 тысяч человек

Маршруты эвакуации

  • Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте);
  • Бердянск – Запорожье;
  • Токмак – Запорожье;
  • Энергодар – Запорожье;
  • Мелитополь – Запорожье (если россияне вернут украденные накануне автобусы);
  • Северодонецк – Бахмут;
  • Лисичанск – Бахмут;
  • Попасная – Бахмут;
  • Горское – Бахмут;
  • Рубежное – Бахмут.

На тему смотрите ночной брифинг Ирины Верещук за 8 апреля: видео

 

Автор: Софія Мінджоса