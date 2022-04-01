Из "горячих точек" Донецкойобласти эвакуировали 284 человека

1 апреля 2022 , 20:08
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Источник:

МВД Украины

В Донецкой области 1 апреля эвакуировали 284 мирных жителей. Людей вывезли в более безопасные места.

Среди эвакуированных есть 40 детей. Также люди взяли с собой домашних любимцев.

Интересно Сколько человек удалось эвакуировать из Луганщины 1 апреля

Откуда эвакуировали население

  • Угледара,
  • Авдеевки,
  • Тростникового,
  • Новогродовки.

Эвакуация жителей Донетчины / Фото МВД

 

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Автор: Софія Мінджоса