Из "горячих точек" Донецкойобласти эвакуировали 284 человека
1 апреля 2022 , 20:08Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В Донецкой области 1 апреля эвакуировали 284 мирных жителей. Людей вывезли в более безопасные места.
Среди эвакуированных есть 40 детей. Также люди взяли с собой домашних любимцев.
Интересно Сколько человек удалось эвакуировать из Луганщины 1 апреля
Откуда эвакуировали население
- Угледара,
- Авдеевки,
- Тростникового,
- Новогродовки.
Эвакуация жителей Донетчины / Фото МВД
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