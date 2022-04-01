Из "горячих точек" Донецкойобласти эвакуировали 284 человека

В Донецкой области 1 апреля эвакуировали 284 мирных жителей. Людей вывезли в более безопасные места.

Среди эвакуированных есть 40 детей. Также люди взяли с собой домашних любимцев.

Интересно Сколько человек удалось эвакуировать из Луганщины 1 апреля

Откуда эвакуировали население

Угледара,

Авдеевки,

Тростникового,

Новогродовки.

Эвакуация жителей Донетчины / Фото МВД

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