Из Грузии в поддержку Украины едут 400 добровольцев

Добровольцы из разных стран направляются на помощь в Украине. Вызвались защищать наше государство от агрессии России и грузины.

Об этом сообщил Михеил Саакашвили. Он считает, что нашему государству нужно продержаться еще несколько дней.

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Грузия увлекается украинцами

По его словам, весь мир увлекается мужеством украинцев. Грузия вышла на улицы.

Мои дорогие украинцы, держитесь. Самое главное, продержаться еще несколько дней,

– подчеркнул он.

Он отметил, что 400 добровольцев уезжают защищать Украину с оружием в руках.

"Я попробую как можно быстрее вырваться из путинского плена и вернусь в Киев (прорвусь любой ценой)! Украина сейчас — лидер свободного мира", – подчеркнул Саакашвили.

Заметим, что грузины массово вышли на акции против власти, которая не поддержала наше государство. Граждане требуют отставки властей.

Полный текст публикации:

Мои дорогие украинцы, держитесь. Главное продержаться еще несколько дней! Весь мир восхищается вашим мужеством! Грузия на улицах! 400 добровольцев уезжают защищать вас с оружием в руках! Я попробую как можно скорее вырваться из путинского плена и вернусь в Киев (прорвусь любой ценой)! Украина сейчас – лидер свободного мира!

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