Из Харькова поездами удалось эвакуировать уже более 600 тысяч человек

В Харькове продолжают эвакуировать местных жителей. Так, из города уже вывезли по железной дороге более 600 тысяч человек.

В то же время автодороги из Харькова – переполнены, поэтому вывозить людей таким образом невозможно. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Синегубов 8 марта.

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Если говорить об эвакуации из Харькова, то сейчас по железной дороге мы отправили более 600 тысяч человек. Если брать автотранспорт, то и киевское направление, и львовское продолжают быть перегруженными,

– говорит Синегубов.

К слову, Укрзализныця организовала множество эвакуационных рейсов по Украине. С расписанием на 8 марта, в частности из Харькова, вы можете ознакомиться по ссылке.

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