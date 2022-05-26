Из Херсона в Крым стоит целый караван грузовиков: Россия вывозит награбленное

Российские захватчики не только ворвались на нашу территорию. Они еще продолжают грабить все, что можно вывезти. Так, на границе с временно оккупированным Крымом стоит целый караван грузовиков.

Об этом в телеграмме рассказал журналист Денис Казанский. Он также прикрепил видео, на котором можно увидеть множество грузовиков, которыми кафиры что-то вывозят.

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Очередь грузовиков из Херсонской области в Крым. Россия грабит захваченные территории Украины, вывозя целые караваны аграрной продукции,

– написал он.

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И это, к сожалению, не редкие случаи. Ранее россияне попытались вывезти в Египет зерно , которое украли в Украине. Его, конечно, покупать отказались. Судно продолжило свое движение, направляясь в Ливан и Сирию.

Удалось нам отследить один такой груз. Он курсировал в порт Латакия в Сирии. Известно, что туда балкер России "Матрос Позинич" вывез 27 тысяч тонн зерна, украденного из Украины. В нашем государстве уже призвали Турцию отреагировать , а также запретить через Босфор транспортировать награбленное в нашем государстве зерно.

Воруют чайники без подставок и заселяют заброшенные дома

Угон продовольствия страна-агрессорка не ограничивается. Легенды о стиральных машинах и блендерах распространяются с молниеносной скоростью, но это еще не все.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал о похищении электрочайников. И тут бы не было ничего удивительного, если бы кафиры не выносили из домов сами чайники, покидая станции для их питания. Это еще раз доказывает, что среди россиян достаточно тех, кто цивилизации своими глазами не видел никогда.

А еще страна-агрессорка еще раз доказывает, что ничем не отличается от СССР. В освободившиеся дома они заселяют свои семьи. Это уже было обнаружено на оккупированных территориях Запорожской области. Таким образом, российские захватчики пытаются показать, что планируют здесь засесть надолго.

Но это еще не все. В Бердянске, например, местный бизнес не согласившихся сотрудничать прибирают в руки так называемой "администрации". После этого коллаборантам передают рестораны выехавших из города. Мол, это им оплата за то, что способствуют "освобождению" территорий.

Кстати, правоохранители не устают напоминать о том, что каждый коллаборационист понесет наказание за свои действия. Так что избежать правосудия не удастся никому. И это важный сигнал для тех, кому может прийти в голову помогать российским захватчикам в войне против Украины.

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