Из изюма нет возможности вывезти людей и организовать подвоз помощи, – заместитель мэра
Источник:Суспільне Харків
В Изюме продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты системно срывают передачу гуманитарной помощи в город.
Пока люди не имеют возможности покинуть населенный пункт. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.
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По его словам, нельзя и оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.
Сегодня нет возможности вывезти людей и доставить помощь, проверяем оперативную информацию,
– подчеркнул Мацокин.
Какова ситуация в Изюме
Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что инфраструктура города настолько уничтожена, что восстановить ее просто невозможно.
В Министерстве внутренних дел отметили, что Вооруженным силам Украины удалось сделать контрнаступление и немного отбросить оккупантов.
Советник Офиса Президента Алексей Арестович 11 марта сказал, что Изюм пока наполовину украинский, наполовину – русский.
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