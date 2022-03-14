Из изюма нет возможности вывезти людей и организовать подвоз помощи, – заместитель мэра

В Изюме продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты системно срывают передачу гуманитарной помощи в город.

Пока люди не имеют возможности покинуть населенный пункт. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Мацокин.

Обратите внимание В Мариуполе и в Изюме удалось сделать небольшое контрнаступление, – Денисенко

По его словам, нельзя и оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.

Сегодня нет возможности вывезти людей и доставить помощь, проверяем оперативную информацию,

– подчеркнул Мацокин.

Какова ситуация в Изюме

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что инфраструктура города настолько уничтожена, что восстановить ее просто невозможно.

В Министерстве внутренних дел отметили, что Вооруженным силам Украины удалось сделать контрнаступление и немного отбросить оккупантов.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович 11 марта сказал, что Изюм пока наполовину украинский, наполовину – русский.

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