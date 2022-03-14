Наразі люди не мають можливості покинути населений пункт. Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін.

Зверніть увагу У Маріуполі та в Ізюмі вдалося зробити невеликий контрнаступ, – Денисенко

За його словами, не можна і надати допомогу людям, які її потребують.

Сьогодні немає можливості вивезти людей і доставити допомогу, перевіряємо оперативну інформацію,

– наголосив Мацокін.

Яка ситуація в Ізюмі

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що інфраструктура міста настільки знищена, що відновити її просто неможливо.

У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що Збройним Силам України вдалось зробити контрнаступ та трохи відкинути окупантів.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович 11 березня сказав, що Ізюм поки наполовину український, наполовину – російський.

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