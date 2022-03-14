Наразі люди не мають можливості покинути населений пункт. Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін.
Зверніть увагу У Маріуполі та в Ізюмі вдалося зробити невеликий контрнаступ, – Денисенко
За його словами, не можна і надати допомогу людям, які її потребують.
Сьогодні немає можливості вивезти людей і доставити допомогу, перевіряємо оперативну інформацію,
– наголосив Мацокін.
Яка ситуація в Ізюмі
Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що інфраструктура міста настільки знищена, що відновити її просто неможливо.
У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що Збройним Силам України вдалось зробити контрнаступ та трохи відкинути окупантів.
Радник Офісу Президента Олексій Арестович 11 березня сказав, що Ізюм поки наполовину український, наполовину – російський.
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