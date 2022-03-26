Из экопарка в Харькове эвакуировали кенгуру

Волонтерам удалось эвакуировать кенгуру из "Фельдман Экопарк", что в Харькове. Волонтеры смогли вывезти восьмерых животных.

Вольеры с животными подвергались обстрелам

Спасение животных подтвердил пресс-секретарь экопарка Алексей Костюченко. Спасены кенгуру трех видов, среди которых взрослые и детеныши.

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Животные находятся дома у волонтеров, где их готовят к эвакуации в более безопасные города.

Основатель экопарка Александр Фельдман информировал об эвакуации кенгуру на странице в фейсбуке. Он заявлял о том, что вольеры с животными подвергались обстрелам.

Этих кенгуру удалось вывезти позавчера, то есть они уже в безопасности. Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь им будет хорошо!

– написал Фельдман.

На данный момент неизвестно, сколько кенгуру осталось в экопарке.

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