Из экопарка в Харькове эвакуировали кенгуру
Источник:Суспільне
Волонтерам удалось эвакуировать кенгуру из "Фельдман Экопарк", что в Харькове. Волонтеры смогли вывезти восьмерых животных.
Вольеры с животными подвергались обстрелам
Спасение животных подтвердил пресс-секретарь экопарка Алексей Костюченко. Спасены кенгуру трех видов, среди которых взрослые и детеныши.
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Животные находятся дома у волонтеров, где их готовят к эвакуации в более безопасные города.
Основатель экопарка Александр Фельдман информировал об эвакуации кенгуру на странице в фейсбуке. Он заявлял о том, что вольеры с животными подвергались обстрелам.
Этих кенгуру удалось вывезти позавчера, то есть они уже в безопасности. Это очень приятно, ведь их вольеры, к сожалению, неоднократно подвергались обстрелам. Верим, что теперь им будет хорошо!
– написал Фельдман.
На данный момент неизвестно, сколько кенгуру осталось в экопарке.
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