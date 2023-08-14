Забаррикадировались и не хотят оставлять здание: верующие УПЦ МП до сих пор не вышли из Лавры

В Киево-Печерской лавре 11 августа в нескольких помещениях забаррикадировались верующие УПЦ МП. Известно, что эти люди до сих пор не покинули помещение святыни.

Пресс-секретарь заповедника "Киево-Печерская лавра" Олеся Крамаренко отметила, что эти люди мешают работе комиссии Минкульта. В частности, она подчеркнула, что адепты УПЦ МП блокируют вход комиссии в помещения Лавры.

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Люди до сих пор не вышли из помещений Лавры

Крамаренко подчеркнула, что во всех неосвобожденных корпусах Лавры сейчас забаррикадировались до 30 человек. По ее словам, они ничего не требуют, поют песни, молятся и не хотят покидать помещение, закрывая дверь изнутри.

Мы подозреваем, что выходящие это паломники. Они поют, молятся. Мы ведь не против, пусть ходят молиться в храм. Но это помещения гостиничного типа, которые сейчас должны быть освобождены, они возвращаются в пользу государства,

– сказала она.

Пресс-секретарь заповедника также заверила, что Лавра будет закрыта, пока комиссия там не закончит свою работу в святыне.

Крамаренко также сказала, что в настоящее время комиссия, которая осматривает помещение заповедника, продолжает свою работу. В частности, представители комиссии проводят разъяснительную работу, что эти помещения принадлежат ей, поэтому людей просят их освободить.

Она также подчеркнула, что уже есть решение суда по устранению препятствий заповедника по передаче имущества. Но пока с посторонними в этих помещениях могут только говорить.

"Мы говорим к ним, можем только так. Решение, которым обязали ту же исполнительную службу заставить их покинуть помещение, процедурно будет только через месяц. Но ведь решение это принято. И собственно, это наши помещения", – отметила пресс-секретарь.

Напоследок она рассказала, что уже 15 августа комиссия будет пытаться снова начать работу и будет просить освободить помещение. В настоящее время неосвобожденных помещений в Лавре остается около 30.

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