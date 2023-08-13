Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В конце концов, в результате этих провокаций есть задержанные лица, передает 24 Канал.

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В Лавре снова провокации

Возле Киево-Печерской лавры верующие УПЦ МП устроили так называемое "молитвенное стояние": читали молитвы и стояли с иконами. Эти люди утверждали, что полиция якобы не позволяет передавать еду и воду их единомышленникам, забаррикадировавшимся на территории Нижней лавры.

Возле Киево-Печерской лавры верующие УПЦ МП устроили "молитвенное стояние": смотрите видео

Саму святыню по периметру оцепила полиция города Киев. Они не пропускают в Лавру людей, не имеющих для этого соответствующего пропуска.

Также адепты УПЦ МП говорили, что полицейские якобы не пустили в Лавру священника, "35 лет прожившего там". Эти люди рассказывали, что полиция не показала никаких документов, свидетельствующих о законности их действий.

Полицейские не пропустили в Лавру священника УПЦ МП: смотрите видео

Не обошлось и без стычек с полицейскими. Так, одной из прихожанок УПЦ МП удалось прорваться через правоохранителей, которые впоследствии ее задержали. Впоследствии в полиции Киева сказали, что женщину доставили в райуправление полиции и составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство.

Женщина прорвалась через правоохранителей в Лавру: смотрите видео

За такие действия женщина может получить наказание в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток.

Отметим! 24 Канал обратился за комментарием в полицию Киева по поводу столкновений верующих УПЦ МП с полицией и их последствиями. Как только мы получим информацию, мы сразу дополним эту новинку.

Следует отметить, что доступ верующих в Лавру ограничили, поскольку они мешали комиссии Минкульта принимать имущество. Решение забаррикадироваться адепты УПЦ МП приняли сами, полиция людей на территории святыни – не закрывала.

Что происходило в Киево-Печерской лавре в последние дни