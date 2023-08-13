Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В конце концов, в результате этих провокаций есть задержанные лица, передает 24 Канал.
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В Лавре снова провокации
Возле Киево-Печерской лавры верующие УПЦ МП устроили так называемое "молитвенное стояние": читали молитвы и стояли с иконами. Эти люди утверждали, что полиция якобы не позволяет передавать еду и воду их единомышленникам, забаррикадировавшимся на территории Нижней лавры.
Возле Киево-Печерской лавры верующие УПЦ МП устроили "молитвенное стояние": смотрите видео
Саму святыню по периметру оцепила полиция города Киев. Они не пропускают в Лавру людей, не имеющих для этого соответствующего пропуска.
Также адепты УПЦ МП говорили, что полицейские якобы не пустили в Лавру священника, "35 лет прожившего там". Эти люди рассказывали, что полиция не показала никаких документов, свидетельствующих о законности их действий.
Полицейские не пропустили в Лавру священника УПЦ МП: смотрите видео
Не обошлось и без стычек с полицейскими. Так, одной из прихожанок УПЦ МП удалось прорваться через правоохранителей, которые впоследствии ее задержали. Впоследствии в полиции Киева сказали, что женщину доставили в райуправление полиции и составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство.
Женщина прорвалась через правоохранителей в Лавру: смотрите видео
За такие действия женщина может получить наказание в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток.
Следует отметить, что доступ верующих в Лавру ограничили, поскольку они мешали комиссии Минкульта принимать имущество. Решение забаррикадироваться адепты УПЦ МП приняли сами, полиция людей на территории святыни – не закрывала.
Что происходило в Киево-Печерской лавре в последние дни
- В Киево-Печерской лавре 13 августа один из мужчин разбил икону Спасителя в храме преподобного Агапита. В конце концов, злоумышленника задержала полиция.
- Несколькими днями ранее в одном из опечатанных корпусов Киево-Печерской лавры забаррикадировались верующие УПЦ МП. Они читали молитвы и не собираются покидать помещение святыни.
- В то же время Хозяйственный суд Киева признал законным решение заповедника расторгнуть договор о безвозмездном пользовании государственным имуществом с УПЦ МП. Поэтому пребывание священников на этой территории незаконно.