Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зрештою внаслідок цих провокацій є затримані особи, передає 24 Канал.

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У Лаврі знову провокації

Біля Києво-Печерської лаври віряни УПЦ МП влаштували так зване "молитовне стояння": читали молитви та стояли з іконами. Ці люди стверджували, що поліція буцімто не дозволяє передавати їжу та воду їхнім однодумцям, які забарикадувалися на території Нижньої лаври.

Біля Києво-Печерської лаври віряни УПЦ МП влаштували "молитовні стояння": дивіться відео

Саму святиню по периметру оточила поліція міста Київ. Вони не пропускають в Лавру людей, що не мають для цього відповідного пропуску.

Також адепти УПЦ МП казали, що поліцейські нібито не пустили у Лавру священника, який "35 років прожив там". Ці люди розповідали, що поліція не показала жодних документів, які б свідчачи про законність їхніх дій.

Поліцейські не пропустили у Лавру священника УПЦ МП: дивіться відео

Не обійшлося й без сутичок з поліцейськими. Так, одній з парафіянок УПЦ МП вдалося прорватися крізь правоохоронців, які згодом її затримали. Згодом у поліції Києва сказали, що жінку доправили до райуправління поліції та склали на неї адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Жінка прорвалася крізь правоохоронців у Лавру: дивіться відео

За такі дії жінка може отримати покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб.

Зауважимо! 24 Канал звернувся по коментар до поліції Києва щодо сутичок вірян УПЦ МП з поліцією та їх наслідками. Як тільки ми отримаємо інформацію, ми одразу ж доповнимо цю новинку.

Варто зазначити, що доступ вірян до Лаври обмежили, оскільки вони заважали комісії Мінкульту приймати майно. Рішення забарикадуватися адепти УПЦ МП ухвалили самі, поліція людей на території святині – не зачиняла.

Що відбувалося у Києво-Печерській лаврі останніми днями