Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зрештою внаслідок цих провокацій є затримані особи, передає 24 Канал.
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У Лаврі знову провокації
Біля Києво-Печерської лаври віряни УПЦ МП влаштували так зване "молитовне стояння": читали молитви та стояли з іконами. Ці люди стверджували, що поліція буцімто не дозволяє передавати їжу та воду їхнім однодумцям, які забарикадувалися на території Нижньої лаври.
Біля Києво-Печерської лаври віряни УПЦ МП влаштували "молитовні стояння": дивіться відео
Саму святиню по периметру оточила поліція міста Київ. Вони не пропускають в Лавру людей, що не мають для цього відповідного пропуску.
Також адепти УПЦ МП казали, що поліцейські нібито не пустили у Лавру священника, який "35 років прожив там". Ці люди розповідали, що поліція не показала жодних документів, які б свідчачи про законність їхніх дій.
Поліцейські не пропустили у Лавру священника УПЦ МП: дивіться відео
Не обійшлося й без сутичок з поліцейськими. Так, одній з парафіянок УПЦ МП вдалося прорватися крізь правоохоронців, які згодом її затримали. Згодом у поліції Києва сказали, що жінку доправили до райуправління поліції та склали на неї адміністративний протокол за дрібне хуліганство.
Жінка прорвалася крізь правоохоронців у Лавру: дивіться відео
За такі дії жінка може отримати покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб.
Варто зазначити, що доступ вірян до Лаври обмежили, оскільки вони заважали комісії Мінкульту приймати майно. Рішення забарикадуватися адепти УПЦ МП ухвалили самі, поліція людей на території святині – не зачиняла.
Що відбувалося у Києво-Печерській лаврі останніми днями
- У Києво-Печерській лаврі 13 серпня один із чоловіків розбив ікону Спасителя у храмі преподобного Агапіта. Зрештою зловмисника затримала поліція.
- За кілька днів до цього в одному з опечатаних корпусів Києво-Печерської лаври забарикадувалися віряни УПЦ МП. Вони читали молитви та не збираються покидати приміщення святині.
- Водночас Господарський суд Києва визнав законним рішення заповідника розірвати договір про безоплатне користування державним майном з УПЦ МП. Тож перебування священників на цій території є незаконним.