Из красной зоны карантина могут выйти еще 2 региона, – Ляшко
Источник:РБК-Украина
Сейчас в красной карантинной зоне находятся 2 области – Волынская и Запорожская. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что вскоре они могут выйти из красной зоны.
Ситуация с коронавирусом в Волынской и Запорожской областях стабилизируется. Об этом Ляшко сообщил в комментарии журналистам из РБК Украина.
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Уже вскоре Минздрав инициирует заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.
В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона,
– сообщил Виктор Ляшко.
Показатель выявления новых больных снизился
- На протяжении 20 – 22 декабря в Волынской и Запорожской областях наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом.
- В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3% до 18,1%,
- Зато в Запорожской области этот показатель теперь составляет 18,9% вместо 23,4%.
Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние 7 дней количество случаев уменьшилось на 32 процента, а в Запорожской области на 19 процентов,
– добавил глава Минздрава.
Минздрав уже сделал соответствующее представление в Кабмин, чтобы тот созвал государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса вывода Запорожской и Волынской областей из красной зоны.
Ситуация с коронавирусом в Украине за последние сутки
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 22 декабря, в Украине обнаружили 7 312 больных коронавирусом.
- В больницы госпитализировали 1 691 пациента с выраженными симптомами коронавируса.
- От осложнений болезни, к сожалению, умерли 275 жителей страны. Зато выздоровели – 16 521 человек.