Эвакуировали из-под носа у ФСБ: из Крыма удалось вывезти семью офицера ВМС Украины

Отряд специальной разведки "Ангелы" успешно провел операцию по эвакуации семью офицера ВМС ВС Украины с временно оккупированного Крыма. Семье пришлось покинуть полуостров из-за преследования со стороны ФСБ России.

В общем отряду "Ангелы" удалось эвакуировать уже 73 человека. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

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Что известно об эвакуации семьи из Крыма

Отряд специальной разведки "Ангелы" совершил блестящую операцию по эвакуации семьи офицера ВМС ВСУ с временно оккупированного Крыма.

"Ангелы" эвакуировали семью офицера ВМС ВСУ из Крыма: смотрите видео

Семье пришлось покинуть полуостров из-за преследования со стороны ФСБ. 18 сентября всю семью из четырех человек – родителей офицера, сестру и несовершеннолетнюю племянницу – задержали оккупанты. Три дня их незаконно удерживали, психологически давили и угрожали пытками. Таким образом оккупанты планировали склонить к сотрудничеству украинского офицера,

– говорится в сообщении.

20 сентября оккупанты временно отпустили семью офицера, выдвинув условие, что в течение пяти дней он должен связаться с представителями ФСБ. В противном случае они угрожали семье многолетним заключением.

Военнослужащий немедленно сообщил об этой ситуации командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе, который принял решение привлечь к операции отряд специальной разведки "Ангелы", имеющий богатый опыт успешных эвакуаций.

"Операция была спланирована в режиме полной секретности в сжатые сроки и успешно реализована. Семью эвакуировали фактически из-под носа у оккупантов", – отметили в сообщении.