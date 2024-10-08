Загалом загону "Янголи" вдалося евакуювати уже 73 людини. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

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Що відомо про евакуацію родини з Криму

Загін спеціальної розвідки "Янголи" здійснив блискучу операцію з евакуації родини офіцера ВМС ЗСУ з тимчасово окупованого Криму.

"Янголи" евакуювали родину офіцера ВМС ЗСУ з Криму: дивіться відео

Сім'ї довелося покинути півострів через переслідування з боку ФСБ. 18 вересня всю родину з чотирьох осіб – батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера,

– мовиться у повідомленні.

20 вересня окупанти тимчасово відпустили родину офіцера, висунувши умову, що протягом п'яти днів він повинен зв'язатися з представниками ФСБ. В іншому випадку вони погрожували родині багаторічним ув'язненням.

Військовослужбовець негайно повідомив про цю ситуацію командувачу ВМС ЗСУ Олексію Неїжпапі, який ухвалив рішення залучити до операції загін спеціальної розвідки "Янголи", що має багатий досвід успішних евакуацій.

"Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа у окупантів", – зазначили у повідомленні.