Из Крыма может прилететь это дерьмо, – Братчук предостерег о ракетной угрозе для Одессы

Российские оккупанты в последнее время периодически атакуют Одессу. Постоянно существует угроза ракетных обстрелов не только по Одесскому, но и другим регионам Украины.

Так что вероятность обстрелов по Одессе и области до сих пор остается очень высокой. Об этом в эфире 24 канала сказал спикер Одесской ОВА Сергей Брачтук.

К слову Если не хватает техники – можем подъехать на своей, – Братчук потролил Путина и парад до 9 мая

Он отметил, что оккупанты снова наращивают интенсивность именно в нанесении ракетных ударов вообще по всей Украине.

С территории временно оккупированного Крыма может прилететь это ракетное дерьмо. Так же и с Черного моря,

– предостерег Братчук.

Какая ситуация в Одессе за последние сутки

Прошедшие сутки, 28 апреля, в Одессе начались со сбитого вражеского беспилотника. А уже вчера украинские силы противовоздушной обороны защищали небо от вражеских ракет.

Всего сбили 3 российских ракеты. Они летели с Черного моря. Украинские бойцы сработали безупречно.

"У нас такой успех. Конечно, он промежуточный, потому что главным будет наша общая победа. Но понимаем, что на этом враг, к сожалению, не остановится", – отметил Братчук.