Из лагерей в Сирии вернулась украинская семья – женщина и 7 ее детей

Восемь украинцев смогли вернуться в Украину из Сирии. Речь о женщине и семерых ее детях, которые по меньшей мере с 2019 года находились в закрытом лагере "Родж".

Помогли вернуться семье специалисты Главного управления разведки, Министерства иностранных дел и Офис Президента. Транзитный коридор для вывоза граждан Украины обеспечили власти Ирака.

Напомним, на днях В Сирии приспешники Асада обстреляли больницу ракетами: 18 погибших, среди них дети

Возвращение украинцев из Сирии: семья из 8 человек прибыла в Украину

В апреле 2021 в Human Rights Watch сообщили, что власти Сирии незаконно удерживают четыре десятка украинских женщин и детей в лагерях для беженцев. Причем никому из них не выдвигали никаких обвинений в преступлениях.

Украинское государство прилагает все усилия, чтобы вернуть наших граждан домой.

Вот и 15 июня стало известно, что вернуться смогли восемь человек – женщина и семь ее детей.

Эту информацию в фейсбуке подтвердила первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Есть хорошие новости! Семья наших соотечественников наконец вернулась из лагеря беженцев в Сирии домой,

– написала она.

По ее же словам, эти люди несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа в Сирии в нечеловеческих условиях.

Заметим, в Украине семье еще предстоит восстановить документы граждан. Также их будут проверять правоохранители.

К слову, 31 декабря 2020 Украина вернула из Сирии 2 крымских татарок и 7 детей. По результатам проверок Служба безопасности Украины не обнаружила "фактов причастности указанных граждан к террористической деятельности".

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