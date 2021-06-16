Из лагерей в Сирии вернулась украинская семья – женщина и 7 ее детей

Восемь украинцев смогли вернуться в Украину из Сирии. Речь о женщине и семерых ее детях, которые по меньшей мере с 2019 года находились в закрытом лагере "Родж".
Помогли вернуться семье специалисты Главного управления разведки, Министерства иностранных дел и Офис Президента. Транзитный коридор для вывоза граждан Украины обеспечили власти Ирака.
Напомним, на днях В Сирии приспешники Асада обстреляли больницу ракетами: 18 погибших, среди них дети
Возвращение украинцев из Сирии: семья из 8 человек прибыла в Украину
В апреле 2021 в Human Rights Watch сообщили, что власти Сирии незаконно удерживают четыре десятка украинских женщин и детей в лагерях для беженцев. Причем никому из них не выдвигали никаких обвинений в преступлениях.
- Украинское государство прилагает все усилия, чтобы вернуть наших граждан домой.
- Вот и 15 июня стало известно, что вернуться смогли восемь человек – женщина и семь ее детей.
Эту информацию в фейсбуке подтвердила первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова.
Есть хорошие новости! Семья наших соотечественников наконец вернулась из лагеря беженцев в Сирии домой,
– написала она.
По ее же словам, эти люди несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа в Сирии в нечеловеческих условиях.
Заметим, в Украине семье еще предстоит восстановить документы граждан. Также их будут проверять правоохранители.
К слову, 31 декабря 2020 Украина вернула из Сирии 2 крымских татарок и 7 детей. По результатам проверок Служба безопасности Украины не обнаружила "фактов причастности указанных граждан к террористической деятельности".
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