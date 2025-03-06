Из ЛНУ уволили профессора Лося, которого обвиняли в домогательствах

Профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося уволили после скандала с домогательствами. Соответствующий приказ об увольнении подписал ректор университета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Лося уволили из ЛНУ

Ректор ЛНУ имени Ивана Франко Владимир Мельник 5 марта подписал приказ об увольнении 87-летнего профессора кафедры зарубежной прессы и информации Иосифа Лося. Его уволили с должности после того, как обвинили в домогательствах к студенткам.

То, что Лося уволили из ЛНУ подтвердил журналистам и исполняющий обязанности декана факультета журналистики Марьян Лозинский.