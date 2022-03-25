Из Луганской области поедет очередной эвакуационный поезд: детали выезда
Источник:Сергей Гайдай
Еще одна эвакуация из Луганской области состоится 25 марта. В опасных местах людям будут помогать добираться до мест собрания полицейские.
Людей будут вывозить из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Приволья, Кременной и Горного. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай утром 25 марта.
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Патрульные в определенных городах задействованы в организации подвоза людей из укрытий к месту сбора. Просьба к волонтерам также присоединиться к подвозу,
– написал Гайдай.
Места организованного сбора
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Северодонецк
ДК "Строителей" в 10:00
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Рубежное
ДК "Южный", Чехова, 11 в 09:00.
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Лисичанск
Часть ГСЧС
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Приволье
На площади в 10:00
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Кременная
В 8:00. Предварительная запись по телефону: 050 615 37 41
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Горное
БК "Украина" в 10:00.
Ориентировочное время отправления со станции Новозолотаровка – 14:00. Затем – пересадка на поезда в Донецкой области.
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