Из Мариуполя по дороге в Бердянск удалось выехать более 160 частных автомобилей

Мариуполь уже 2 недели в блокаде российских оккупантов. Однако сегодня более 160 автомобилей смогли уехать из города.

В городском совете Мариуполя заявили, что колонна автомобилей двигается по гуманитарному коридору в направлении Запорожья. По маршруту соблюдают режим прекращения огня.

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В Запорожье уже ждут жителей Мариуполя, которым удалось вырваться из блокады. Им окажут необходимую помощь.

Чуть ли не впервые за время блокады города оккупанты не обстреливают гуманитарный коридор. Именно поэтому мариупольцы на своих автомобилях смогли выехать из города.

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