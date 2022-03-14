У міській раді Маріуполя заявили, що колона автомобілів рухається по гуманітарному коридору в напрямку Запоріжжя. По маршруту дотримуються режиму припинення вогню.

Зауважте Російські окупанти призупинили обстріл гуманітарного коридору з Маріуполя

У Запоріжжі уже чекають на мешканців Маріуполя, яким вдалося вирватися з блокади. Їм нададуть необхідну допомогу.

Ледь не уперше за час блокади міста окупанти не обстрілюють гуманітарний коридор. Саме тому маріупольці на власних автівках змогли виїхати з міста.

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