Из Мариуполя в Россию на Пасху депортировали 149 человек, 23 из них – дети
Источник:Петр Андрющенко в телеграме
Российские оккупанти продолжают совершать недопустимые преступления в заблокированном Мариуполе даже на Пасху. В этот праздник они вывезли из города в Россию 149 человек.
Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что среди депортированных есть 23 ребенка. Из-за срывов реальной эвакуации депортация украинцев только усиливается.
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Россияне не скрывают своих намерений уменьшить население Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания. С самого начала мы отмечали, что единственной и главной целью контроля над Мариуполем является доступ к порту, как самому глубокому на Азовском море. И обустройство там военной базы,
– говорит Андрющенко.
По его словам, такие запросы россиян должны обслуживаться ограниченным количеством населения. Андрющенко напомнил, что в городе осталось около 100 тысяч человек.
"Особенный цинизм – самоотчеты банановой республики о гуманитарной помощи подачки мариупольцам. Сателлиты оккупантов говорят, что вчера, в Большой праздник раздали 5650 продуктовых наборов. То есть, по одному набору на 17,7 человек. Но как самый высокий уровень цинизма – 140 детских наборов", – подчеркнул Андрющенко.
Кратко о ситуации в Мариуполе
- Город находится в российской блокаде. За него сражаются наши воины из "Азова", морская пехота и другие. На заводе "Азовсталь" под землей сидят гражданские, прячутся от обстрелов. Рядом находятся наши военные.
- Российские оккупанты постоянно срывают договоренности об эвакуации людей в Украину. Ирина Верещук опровергла последнюю ложь от них, что якобы будет зеленый коридор для гражданских из "Азовстали".
- Верещук заявила, что никаких договоренностей не было. Разблокировать город военным путем пока невозможно.
Для разрешения ситуации в Мариуполе привлекают всех, кого можно: смотрите видео