Из Мариуполя уже выехали 2 тысячи легковых машин

Из временно оккупированного Мариуполя уже выехало 2 тысячи легковых автомобилей. Еще столько же стоит на выезде из города.

В Мариупольском городском совете рассказали о ситуации с эвакуацией местного населения в безопасные места на 15 марта, 14:00.

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Из Мариуполя выехали 2 тысячи легковушек

Из Мариуполя выехали 2 тысячи машин. Люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье,

– говорится в сообщении.

Уже в Запорожье они могут получить необходимую помощь.

Кроме того, еще 2 тысячи автомобилей стоят на выезде из города.

В мэрии отметили, что для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку не позднее 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке.

Напомним, ранее в горсовете Мариуполя сообщили, что по состоянию на конец суток 14 марта российские захватчики убили 2357 местных жителей.

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