Посадили в "бобик": в Москве полиция ворвалась в детсад и забрала в отделение 9 детей
Россия еще раз доказывает, что она – страна абсурда и беззакония. В Москве полицейские "задержали" дошкольников.
В столице страны-агрессорки силовики ворвались в частный детсад и забрали девять маленьких детей в отделение. Как объяснили свой абсурдный поступок московские полицейские – читайте дальше.
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Ибо не было нужных бумажек
В частный детсад Smile Fish наведалась полиция. Она требовала у работников учреждения предоставить лицензии и договоры с родителями. Необходимые документы полицейским показали, правда, только копии. Однако "стражи порядка" требовали, чтобы им предоставили именно оригиналы.
Родители просили не забирать их детей в отделение и "не вгонять в стресс", впрочем, это не убедило силовиков. Они не стали ждать, пока те привезут оригиналы, назвали ребятишек "бездомными", посадили в "бобик" и отвезли в отделение номер 100.
Родители вместе с юристами поехали вслед освобождать малышей.
Между тем, директор сети детсадов убежден, что жалобу в полицию написали конкуренты по бизнесу. По его словам, садик несколько раз проверял участковый, и никаких проблем не возникало.
Полицейская "облава" детсада в Москве: видео соцсети
В России выдали повестку депортированному из Мариуполя подростку
В России 17-летний Богдан Ермохин получил повестку. Сам юноша до полномасштабного вторжения проживал в Мариуполе. Богдан – сирота. Он воспитывался в приемной семье. Кроме того, у парня есть законный опекун на территории Украины – его сестра. Однако в мае 2022 года Богдана незаконно вывезли на территорию России и впоследствии передали под опеку семье ветерана войны в Чечне.
Подросток несколько раз пытался вернуться на территорию Украины, но попытки были безуспешными. Кроме того, оккупанты выдали Богдану российский паспорт.