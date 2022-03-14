Из Немешаево успешно эвакуировали 16 автобусов с людьми

Из поселка Немешаево Киевской области эвакуировали 16 автобусов жителей. Людей доставили в Белогородку, однако это не конечный пункт назначения.

Соответствующее видео обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, дальше люди отправятся в Киев.

16 автобусов из Немешаево прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь, питание и отправляют в Киев,

– сказал Тимошенко.

Он также сообщил, что около 400 человек в эвакуационной колонне отправились из Северодонецка. Кроме того, автобусы с людьми отправились из Рубежного.

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Отметим, что в Украине 14 марта с 9:00 открылись 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из населенных пунктов, пострадавших от обстрелов со стороны российской армии.

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