Відповідне відео оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Російські окупанти призупинили обстріл гуманітарного коридору з Маріуполя

За його словами, далі люди вирушать у Київ.

16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ,

– сказав Тимошенко.

Він також повідомив, що близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька. Крім того, автобуси з людьми вирушили з Рубіжного.

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Зауважимо, що в Україні 14 березня з 9:00 відкрилися 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих від обстрілів з боку російської армії.

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