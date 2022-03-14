Відповідне відео оприлюднив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Важливо Російські окупанти призупинили обстріл гуманітарного коридору з Маріуполя
За його словами, далі люди вирушать у Київ.
16 автобусів з Немішаєво прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ,
– сказав Тимошенко.
Він також повідомив, що близько 400 людей в евакуаційній колоні вирушили з Сєвєродонецька. Крім того, автобуси з людьми вирушили з Рубіжного.
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Зауважимо, що в Україні 14 березня з 9:00 відкрилися 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих від обстрілів з боку російської армії.
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