Из Обухова эвакуировали полсотни детей в сопровождении учителей и мам

13 марта 2022 , 15:00
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Источник:

Нацполиция

Полиция сообщила, что из Обухова эвакуировали почти полсотни детей. Их сопровождали матери и учителя.

Над эвакуацией работали полицейские, органы местного самоуправления и спасатели. Правоохранители продолжают работу в усиленном режиме.

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Правоохранители Киевщины обеспечили выезд детей из Обуховщины в безопасные места. С территории общины полиция, органы местного самоуправления и спасатели эвакуировали почти 50 детей в сопровождении учителей и матерей,
– говорится в сообщении.

Заметьте! В европейских странах создали единый европейский ресурс для беженцев с детьми. Речь идет о Missing Children Europe. Этот ресурс помогает разыскать пропавших детей как на территории Украины, так и в Европе.
Автор: Мар'яна Бекало