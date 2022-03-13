Из Обухова эвакуировали полсотни детей в сопровождении учителей и мам

Полиция сообщила, что из Обухова эвакуировали почти полсотни детей. Их сопровождали матери и учителя.

Над эвакуацией работали полицейские, органы местного самоуправления и спасатели. Правоохранители продолжают работу в усиленном режиме.

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Правоохранители Киевщины обеспечили выезд детей из Обуховщины в безопасные места. С территории общины полиция, органы местного самоуправления и спасатели эвакуировали почти 50 детей в сопровождении учителей и матерей,

– говорится в сообщении.