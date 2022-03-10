Из Одессы в Харьков на поезде отправят партию хлеба: его бесплатно раздадут горожанам

На поезде отправят хлеб из Одессы в Харьков, который бесплатно раздадут горожанам. Сообщил представитель общественной организации "Украинская служба спасения" Сергей Пехтерев.

По его словам, до войны их организация вместе с международным благотворительным фондом "Деполь Украина" занимались бездомными.

Важно Армия России продолжает уничтожать дома Харькова и пригороды: фотографии от полиции

Мужчина признался, что узнал о людях, которые часами стоят в очередях за хлебом. Вот поэтому решил помочь Харькову.

Сейчас знакомые перекидывают средства, договорилась с директором "Укрзализныци" за бесплатную перевозку хлеба поездом Одесса-Харьков",

– сообщил Сергей Пехтерев.

Он отметил, что Одесский Хлебозавод готов после перевода средств изготовить любую партию хлеба, однако пока нет коробок для его перевозки:

"Их закупим, вечером выпечут хлеб и утром отправят в Харьков. На месте волонтеры встретят. Часть продуктов (овощи, крупы) уже отправили. Хлеб будет бесплатный", – подытожил Пехтерев.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Важно – Харьков обстреливали из "Градов": какая ситуация в городе: