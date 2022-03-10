За його словами, до війни їх організація разом з міжнародним благодійним фондом "Деполь Україна" займалися безпритульними.

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Чоловік зізнався, що дізнався про людей, які годинами стоять в чергах за хлібом. Саме тому вирішив допомогти Харкову.

Зараз знайомі скидають кошти, домовилась з директором "Укрзалізниці" за безкоштовне перевезення хліба потягом Одеса-Харків",

– повідомив Сергій Пехтєрєв.

Він зазначив, що Одеський Хлібозавод готовий після переведення коштів виготовити будь-яку партію хліба, проте наразі немає коробок для його перевезення:

"Їх закупимо, ввечері випечуть хліб і зранку відправлять на Харків. На місці волонтери зустрінуть. Частину продуктів (овочі, крупи) вже відправили. Хліб буде безкоштовний", – підсумував Пехтєрєв.

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