Из Одессы эвакуировали более 700 детей-сирот за границу: какие страны их приняли

В Одессе эвакуировали за границу 713 детей-сирот из-за войны в Украине. Приютили их две страны – Румынию и Польшу.

Детей-сирот сопровождают в поездке около 90 одесситок.

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Эвакуированные дети – воспитанники 33 заведений из Одесской области, среди которых:

детские дома государственного и семейного типа,

интернаты,

центры социально-психологической реабилитации детей,

учебные и реабилитационные заведения,

центры профессионального образования,

патронатные и опекунские семьи.

Эвакуация проводилась поездом и паромом, начиная с 3 марта. При этом транспорт для перевозки детей обеспечил частный бизнес. Первая группа детей уже прибыли в конечный пункт в Румынии. А те, кто направляется в Польшу – еще в пути.

К слову, небо над Украиной остается открытым для оккупационных войск России. Но помехой российских ракет в основном становятся ПВО наших защитников. Так, в Одесской области ВСУ 5 марта сбили сразу 2 вражеских самолета. Они не успели причинить никакого вреда.

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