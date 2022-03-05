Из Одессы эвакуировали более 700 детей-сирот за границу: какие страны их приняли
Источник:Одесская ОГА
В Одессе эвакуировали за границу 713 детей-сирот из-за войны в Украине. Приютили их две страны – Румынию и Польшу.
Детей-сирот сопровождают в поездке около 90 одесситок.
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Эвакуированные дети – воспитанники 33 заведений из Одесской области, среди которых:
- детские дома государственного и семейного типа,
- интернаты,
- центры социально-психологической реабилитации детей,
- учебные и реабилитационные заведения,
- центры профессионального образования,
- патронатные и опекунские семьи.
Эвакуация проводилась поездом и паромом, начиная с 3 марта. При этом транспорт для перевозки детей обеспечил частный бизнес. Первая группа детей уже прибыли в конечный пункт в Румынии. А те, кто направляется в Польшу – еще в пути.
К слову, небо над Украиной остается открытым для оккупационных войск России. Но помехой российских ракет в основном становятся ПВО наших защитников. Так, в Одесской области ВСУ 5 марта сбили сразу 2 вражеских самолета. Они не успели причинить никакого вреда.
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