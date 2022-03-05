Дітей-сиріт супроводжують у поїздці близько 90 одеситок.

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Евакуйовані діти – вихованці 33 закладів з Одеської області, серед яких:

дитячі будинки державного та сімейного типу,

інтернати,

центри соціально-психологічної реабілітації дітей,

навчальні та реабілітаційні заклади,

центри професійної освіти,

патронатні та опікунські родини.

Евакуація проводилася потягом та паромом, починаючи з 3 березня. При цьому транспорт для перевезення дітей забезпечив приватний бізнес. Перша група дітей вже прибули до кінцевого пункту в Румунії. А ті, хто направляється до Польщі – ще в дорозі.

До слова, небо над Україною залишається відкритим для окупаційних військ Росії. Але на заваді російських ракет здебільшого стають ППО наших захисників. Так, на Одещині ЗСУ 5 березня збили одразу 2 ворожих літаки. Вони не встигли завдати ніякої шкоди.

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