Из оккупированных городков на Киевщине проведут эвакуацию

На Киевщине откроют гуманитарный коридор. Как сообщает министр Ирина Верещук, он будет работать 9 марта до 21:00.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что 9 марта продлится режим тишины с 9:00 до 21:00. Поэтому украинцы смогут выбраться из городов и сел, которые за последние несколько дней страдали от вражеских обстрелов, передает 24 канал.

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"Зеленый коридор" на Киевщине будет работать до 21:00

Пол 6 утра мы получили уведомление от России о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, а также сообщение Красного Креста о направлении письма с согласованием,

– отметила она.

В частности министр подчеркнула, что на Киевщине людей будут эвакуировать из таких населенных пунктов:

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель.

Точки сбора для эвакуации населения на Киевщине:

Ирпень – отель "Ирпень", Экомаркет (Соборная, 105б);

Буча – возле Бучанского горсовета;

Ворзель – улица Курортная, 25, район железнодорожной станции, роддом

Гостомель – исправительная колония, Мирная, 3а;

Бородянка – церковь, улица Православная

Эвакуация начнется около 10:40 – 11:00. В первую очередь речь идет о вывозе детей и женщин.

Также сообщается о том, что есть возможность выбраться собственным транспортом.

Всех эвакуированных организованной автобусной колонной отправят в Киев. Если же вы будете передвигаться собственным транспортом, то не отклоняйтесь от маршрута, который будут задавать колонне. Это чрезвычайно важно и может спасти вам жизнь.

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