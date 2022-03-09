Из оккупированных городков на Киевщине проведут эвакуацию
На Киевщине откроют гуманитарный коридор. Как сообщает министр Ирина Верещук, он будет работать 9 марта до 21:00.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что 9 марта продлится режим тишины с 9:00 до 21:00. Поэтому украинцы смогут выбраться из городов и сел, которые за последние несколько дней страдали от вражеских обстрелов, передает 24 канал.
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"Зеленый коридор" на Киевщине будет работать до 21:00
Пол 6 утра мы получили уведомление от России о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, а также сообщение Красного Креста о направлении письма с согласованием,
– отметила она.
В частности министр подчеркнула, что на Киевщине людей будут эвакуировать из таких населенных пунктов:
- Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель.
Точки сбора для эвакуации населения на Киевщине:
- Ирпень – отель "Ирпень", Экомаркет (Соборная, 105б);
- Буча – возле Бучанского горсовета;
- Ворзель – улица Курортная, 25, район железнодорожной станции, роддом
- Гостомель – исправительная колония, Мирная, 3а;
- Бородянка – церковь, улица Православная
Эвакуация начнется около 10:40 – 11:00. В первую очередь речь идет о вывозе детей и женщин.
- Также сообщается о том, что есть возможность выбраться собственным транспортом.
Всех эвакуированных организованной автобусной колонной отправят в Киев. Если же вы будете передвигаться собственным транспортом, то не отклоняйтесь от маршрута, который будут задавать колонне. Это чрезвычайно важно и может спасти вам жизнь.
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