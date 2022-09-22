Из плена освободили героя обороны ДАП Артема Дыбленко

Из российского плена вернули 215 украинских бойцов. Среди них – морской пехотинец Артем Дыбленко.

Боец защищал "Азовсталь" в Мариуполе в составе николаевской 36 бригады морской пехоты.

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Дыбленко родом из Николаева. Воевать ушел с 2014 года. Также он был среди "киборгов" – участвовал в обороне Донецкого аэропорта в составе 79 бригады.

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Вечером 21 сентября стало известно, что домой вернулись 215 украинских защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". В частности, Екатерина Полищук с позывным "Пташка", Дмитрий Казацкий, Михаил Дианов, Илья Самойленко и другие.

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали сделки. Он рассказал, что 200 бойцов обменяли на медведчука.

Кроме того, из плена вернули 5 командиров: Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Прокопенко, Олега Хоменко, Дениса Шлегу. За них россияне отдали 55 предателей Украины. Зеленский отметил, что до конца войны командиры будут находиться на территории Турции. Однако они смогут видеться с родными.

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