Из плена боевиков на Донбассе освободили несколько десятков водителей-волонтеров

Из плена пророссийских боевиков на Донбассе удалось освободить сразу несколько десятков гражданских. Все они были водителями, которые возили гуманитарную помощь в Мариуполь.

Мужчин более 3 месяцев содержали в оккупированном селе Оленевка Донецкой области. Об их освобождении 22 июля рассказала глава общественной организации ZMINA Татьяна Печончик. Об освобождении из плена стало известно за неделю до этого. Следует помнить, что есть информация о пленных, которую нельзя распространять, чтобы не помешать обмену.

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Как водители-волонтеры попали в плен

Группы водителей-волонтеров выехали из Запорожья в Мариуполь в конце марта и начале апреля. Они планировали помочь уехать из оккупации гражданским. Среди них не было ни одного военного и транспорт двигался по эвакуационным колоннам.

Но на одном из блокпостов их уже задержали. При этом их родственникам сказали о какой-то "проверке", которая должна длиться месяц. Впоследствии стало известно, что каждого из пленников хотят обвинить в терроризме.

Родственники пленных долго не решались публично заявить о похищении, поскольку боялись, что огласка может нанести ущерб. Однако в конце мая все-таки обнародовали информацию о взятии их родных в заложники,

– рассказала Татьяна Печончик.

Сначала было известно о 22 пленных водителях. Затем их количество выросло до 33 человек. Поэтому юристы работают еще над освобождением одного волонтера из этого списка.

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