Чоловіків понад 3 місяці утримували в окупованому селі Оленівка Донецької області. Про їхнє звільнення 22 липня розповіла голова громадської організації ZMINA Тетяна Печончик. Про звільнення з полону стало відомо за тиждень до цього. Слід пам'ятати, що є інформація про полонених, яку не можна поширювати, щоб не завадити обміну.

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Як водії-волонтери потрапили до полону

Групи водіїв-волонтерів виїхали із Запоріжжя до Маріуполя наприкінці березня та на початку квітня. Вони планували допомогти виїхати з окупації цивільним. Серед них не було жодного військового та транспорт рухався евакуаційними колонами.

Та на одному з блокпостів їх уже затримали. При цьому, їхнім родичам сказали про якусь "перевірку", яка має тривати місяць. Згодом стало відомо, що кожного з полонених хочуть звинуватити в тероризмі.

Родичі полонених тривалий час не наважувалися публічно заявити про викрадення, оскільки боялися, що розголос може зашкодити. Однак в кінці травня усе-таки оприлюднили інформацію про взяття їхніх рідних у заручники,

– розповіла Тетяна Печончик.

Спершу було відомо про 22 полонених водіїв. Потім їхня кількість зросла до 33 осіб. Тому правники працюють ще над визволенням одного волонтера з цього списку.

Зверніть увагу! Деякі з полонених водіїв розповіли деталі свого утримання бойовиками в трансляції польського видання Telewizja Obywatelska. Її можна переглянути за цим посиланням.

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