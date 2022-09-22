Домой вернулись несколько защитников "Азовстали": среди них, вероятно, Давид "Химик" Касаткин

Вечером 21 сентября из российского плена вернули часть защитников "Азовстали". В частности, уже известно о "Пташке" и главе полиции Мариуполя. Вероятно, среди них также есть Давид "Химик" Касаткин.

Фото защитников "Азовстали", которых удалось обменять, опубликовали в сети. Внимательные пользователи на заднем фоне заметили мужчину, похожего на Давида Касаткина с позывным "Химик".

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Давид Касаткин, вероятно, тоже вернулся из плена

Официальной информации о мужчине нет, однако есть причины предполагать, что защитник тоже попал в обмен. Предполагают это благодаря вот этому фрагменту фотографии с освобожденными защитниками "Азовстали".

Фрагмент фото, где, вероятно, есть доказательство обмена Давида Касаткина / Скриншот



Давид Касаткин / Скриншот

Напомним, что ранее Давид "Химик" Касаткин в своем телеграм-канале угрожал кадырову расправой за зверства россиян в Украине.

Кого еще удалось вернуть домой

Известно, что 200 наших защитников удалось обменять на виктора медведчука. Первые фотографии успешного освобождения защитников "Азовстали" из плена появились в сети вечером 21 сентября. СМИ писали, что обмен происходил в Черниговской области.

Так, по состоянию на 00:40 было известно, что в Украину вернулись:

командир защитников "Азовстали" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис";

Сергей Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Святослав "Калина" Паламарь;

Екатерина Полищук с позывным "Пташка",

защитник Михаил Дианов,

медик Марьяна Мамонова, которая уже на 9 месяце беременности,

начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин,

полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов,

фотограф "Азоставли" Дмитрий Казацкий.

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