Из плена освободили одну из защитниц "Азовстали"
Вечером 29 июня в Украину наконец-то вернулась часть защитников "Азовстали". Среди 144 защитников Украины была и одна женщина, защищавшая мариупольский завод.
Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.
Важно Совершился наибольший обмен пленными: домой вернутся 95 защитников "Азовстали"
По его словам, одна защитница "Азовстали" вернулась домой вместе с другими защитниками Украины. Он добавил, что другие женщины все еще находятся в плену оккупантов.
Отметим, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул , что "это большая и сложная работа". И добавил, что однажды мы сумеем вернуть домой всех наших людей.
Этот обмен пленными стал одним из самых больших
29 июня Украина провела один из самых больших обменов военнопленными с начала полномасштабного российского вторжения. В его пределах домой вернулась значительная часть защитников Мариуполя.
На родину вернулись 144 украинских военных. Из них 95 защитников "Азовстали", а 43 героя из известного полка бойцов под руководством Дениса Прокопенко.
В разведке отметили, что большинство защитников имеют тяжелые телесные повреждения:
- огнестрельные и осколочные ранения;
- взрывные травмы;
- ожоги;
- переломы;
- ампутации конечностей
В настоящее время врачи оказывают им медицинскую и психологическую помощь.
Кого удалось освободить из русского плена
В целом во время этого обмена Украине удалось освободить:
- 59 бойцов Национальной гвардии;
- 30 бойцов Военно-морских сил;
- 28 бойцов Вооруженных сил Украины;
- 17 бойцов Государственной пограничной службы Украины;
- 9 бойцов Территориальной обороны;
- 1 бойца Национальной полиции Украины.
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