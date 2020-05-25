Из плена пиратов освободили украинского моряка, его похитили вместе с россиянами в Африке
Украинского моряка освободили из плена африканских пиратов. Его похитили еще 19 апреля в территориальных водах Бенина.
Информацию про освобожденного украинца опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.
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По его словам, моряк уже в одной из стран ЕС и вскоре будет репатриирован на Родину.
Как именно был освобожден моряк – проведена спецоперация, заплачен выкуп или пираты его отпустили – не сообщается.
Как украинец был захвачен в плен
Украинский моряк работал на контейнеровозе Tommi Ritscher. На него напали, когда судно стояло на рейде в порту Котона (Бенин). В результате нападения пираты взяли в плен 8 человек. Среди них одного украинца. А также трех россиян. 11 членов экипажа сумели забаррикадироваться в трюмах корабля.
Другие освобожденные из плена моряки
Стоит отметить, за день до этого из плена пиратов были освобождены семь украинских моряков. На их корабль напали 22 марта в Гвинейском заливе. Вся команда судна состояла из украинцев. В плен попало семеро из них, в том числе капитан и его помощник. 24 мая они были освобождены.