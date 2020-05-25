Из плена пиратов освободили украинского моряка, его похитили вместе с россиянами в Африке

Украинского моряка освободили из плена африканских пиратов. Его похитили еще 19 апреля в территориальных водах Бенина.

Информацию про освобожденного украинца опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

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По его словам, моряк уже в одной из стран ЕС и вскоре будет репатриирован на Родину.

Добра звістка. Ще один громадянин України звільнений з полону піратів — член екіпажу MV «TOMMI RITSCHER» (захоплене у Гвінейській затоці 19 квітня).@UKRinNGA забезпечили міграційні та митні процедури. Наш моряк вже в одній з країн ЄС. Невдовзі буде репатрійований на Батьківщину. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2020

Как именно был освобожден моряк – проведена спецоперация, заплачен выкуп или пираты его отпустили – не сообщается.

Как украинец был захвачен в плен

Украинский моряк работал на контейнеровозе Tommi Ritscher. На него напали, когда судно стояло на рейде в порту Котона (Бенин). В результате нападения пираты взяли в плен 8 человек. Среди них одного украинца. А также трех россиян. 11 членов экипажа сумели забаррикадироваться в трюмах корабля.

Другие освобожденные из плена моряки

Стоит отметить, за день до этого из плена пиратов были освобождены семь украинских моряков. На их корабль напали 22 марта в Гвинейском заливе. Вся команда судна состояла из украинцев. В плен попало семеро из них, в том числе капитан и его помощник. 24 мая они были освобождены.