Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Из плена пиратов освободили украинского моряка, его похитили вместе с россиянами в Африке

- Читати новину українською
Украинского моряка с Tommi Ritscher освободили из плена пиратов
Украинского моряка с Tommi Ritscher освободили из плена пиратов / ТАСС

Украинского моряка освободили из плена африканских пиратов. Его похитили еще 19 апреля в территориальных водах Бенина.

Информацию про освобожденного украинца опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

Важно Двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании: что известно

По его словам, моряк уже в одной из стран ЕС и вскоре будет репатриирован на Родину.

Как именно был освобожден моряк – проведена спецоперация, заплачен выкуп или пираты его отпустили – не сообщается.

Как украинец был захвачен в плен

Украинский моряк работал на контейнеровозе Tommi Ritscher. На него напали, когда судно стояло на рейде в порту Котона (Бенин). В результате нападения пираты взяли в плен 8 человек. Среди них одного украинца. А также трех россиян. 11 членов экипажа сумели забаррикадироваться в трюмах корабля.

Другие освобожденные из плена моряки

Стоит отметить, за день до этого из плена пиратов были освобождены семь украинских моряков. На их корабль напали 22 марта в Гвинейском заливе. Вся команда судна состояла из украинцев. В плен попало семеро из них, в том числе капитан и его помощник. 24 мая они были освобождены.

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Водный транспорт Дмитрий Кулеба – новости Пираты
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Год Зеленского, "русский мир" Гордона и реальная смертность от COVID-19 в России: блоги недели
24 мая , 22:00 Год Зеленского, "русский мир" Гордона и реальная смертность от COVID-19 в России: блоги недели
Блоги тижня
Самые смешные мемы недели: агент Гордон, Богуцкая на стиле, цивилизация без канализации Путина
24 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: агент Гордон, Богуцкая на стиле, цивилизация без канализации Путина
Северин Трач
Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
20 мая , 15:41 Обновленный модельный ряд классических электрокаминов Symphony: что нового
Марта Пономаренко