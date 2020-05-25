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З полону піратів звільнили українського моряка, його викрали разом з росіянами в Африці

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Українського моряка з Tommi Ritscher звільнили з полону піратів
Українського моряка з Tommi Ritscher звільнили з полону піратів / ТАСС

Українського моряка звільнили з полону африканських піратів. Його викрали ще 19 квітня в територіальних водах Беніну.

Інформацію про звільненого українця опублікував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.

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За його словами, моряк вже в одній з країн ЄС та невдовзі буде репатрійований на Батьківщину.

Як саме було звільнено моряка – проведено спецоперацію, заплачено викуп чи пірати його відпустили – не повідомляється.

Як українця було захоплено в полон

Український моряк працював на контейнеровозі Tommi Ritscher. На нього напали, коли судно стояло на рейді в порті Котону (Бенін). Внаслідок нападу пірати взяли в полон 8 осіб. Серед них одного українця. А також трьох росіян. 11 членів екіпажу зуміли забарикадуватися в трюмах корабля.

Інші звільнені з полону моряки

Варто відзначити, зо за день до цього з полону піратів було звільнено сім українських моряків. На їх корабель напали 22 березня у Гвінейській затоці. Вся команда судна складалася з українців. В полон потрапило семеро з них, в тому числі капітан та його помічник. 24 травня їх було звільнено.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Водний транспорт Новини України Дмитро Кулеба – новини Пірати
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