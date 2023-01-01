Парамедика из "Азовстали" Асана Исенаджиева освободили из российского плена
Источник:Тамила Ташева
Парамедик Асан Исенаджиев из "Азовстали" вернулся из российского плена. Он вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными 31 декабря 2022 года.
Об этом сообщила представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Она отметила, что он вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными 31 декабря 2022 года.
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Что известно о парамедике
"Асан вернулся в родную страну, а вскоре обязательно вернется домой – в свободный украинский Крым!" – пишет Тамила Ташева.
Асан вернулся в Украину / Фото из фейсбука Тамилы Ташевой
Асан Исенаджиев крымский татарин, родом из Гирея. До войны работал в "скорой помощи". Во время обороны Мариуполя парамедик находился на "Азовстали" и оказывал помощь раненым.
В апреле парамедик опубликовал фото из Мариуполя с окровавленными руками, сложенными в форме сердца: "Передайте моей маме слова – я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда", – написал Асан.
Боец о Мариуполе / Фото из инстаграмма парамедика
Также защитник Азовстали записывал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, попросив его помочь с процедурой вывода всех людей, в том числе и военных, с территории завода в Мариуполе, оборону которого украинские бойцы держали 86 дней.
Что известно о последнем обмене пленными
- В канун Нового Года, 31 декабря, из российского плена вернулись 140 украинцев. Среди них 132 мужчины и 8 женщин.
- Следовательно, из плена освободили 22 украинских офицеров, 118 сержантов и солдата.
- Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный и Бахмутского направления. Стоит добавить, что Украина вернула также добровольцев ТРО из Славутича, где родители и сыновья вместе служили и находились в плену.