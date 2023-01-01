Парамедика из "Азовстали" Асана Исенаджиева освободили из российского плена

Парамедик Асан Исенаджиев из "Азовстали" вернулся из российского плена. Он вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщила представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Она отметила, что он вернулся в Украину в рамках очередного обмена пленными 31 декабря 2022 года.

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Что известно о парамедике

"Асан вернулся в родную страну, а вскоре обязательно вернется домой – в свободный украинский Крым!" – пишет Тамила Ташева.



Асан вернулся в Украину / Фото из фейсбука Тамилы Ташевой

Асан Исенаджиев крымский татарин, родом из Гирея. До войны работал в "скорой помощи". Во время обороны Мариуполя парамедик находился на "Азовстали" и оказывал помощь раненым.

В апреле парамедик опубликовал фото из Мариуполя с окровавленными руками, сложенными в форме сердца: "Передайте моей маме слова – я увидел столько боли, но не сломаюсь никогда", – написал Асан.



Боец о Мариуполе / Фото из инстаграмма парамедика

Также защитник Азовстали записывал обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, попросив его помочь с процедурой вывода всех людей, в том числе и военных, с территории завода в Мариуполе, оборону которого украинские бойцы держали 86 дней.

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