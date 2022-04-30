Из-под завалов "Азовстали" достают женщин и детей, есть надежда, что их также эвакуируют

Из-под завалов Мариупольского завода "Азовсталь" продолжают доставать женщин и детей, которых вскоре могут эвакуировать. Также служащие просят забрать и раненых защитников.

Накануне из окруженного и атакованного врагом предприятия были эвакуированы 20 гражданских. Вскоре они должны попасть в Запорожье. Об этом вечером 30 апреля сообщили в полку "Азов".

Детальнее 20 гражданских из "Азовстали" удалось эвакуировать: они должны попасть в Запорожье

Людей достают тросами

Детальнее о ситуации рассказал заместителя командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара. Он отметил, что все эвакуированные тоже были под завалами.

Сейчас проводится специальная спасательная операция силами служащих полка "Азов". Мы из-под завалов тросами достаем гражданских людей. Надеемся, что этот процесс будет продолжен,

– доложил командир.

Он добавил, что среди тех, кого достают – женщины, дети и пожилые люди. Однако пока не сообщили, сколько гражданских уже удалось спасти.

Просят вывезти раненых

Пономарь сказал и то, что есть много раненых украинских защитников. Однако пока неизвестно, удастся ли их также эвакуировать.

Это люди, нуждающиеся в необходимой медицинской помощи. Отмечаю, мы просим гарантировать выезд не только гражданских, но и раненых,

– подчеркнул заместитель командира.

Он пояснил, что пока об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию не говорится. Однако это очень нужно сделать как можно скорее.

Ситуация с ранеными действительно критическая

26 апреля журналистам 24 канала удалось пообщаться со служащей "Азова", имеющей позывной "Нава". Она рассказала, что в военном госпитале на территории "Азовстали" действительно много раненых.

По словам находящейся в окружении защитницы, лекарств мало, поэтому очень трудно оказать помощь пострадавшим в результате боев. Из-за нехватки антибиотиков малейшее ранение воина может привести к трагедии сепсиса, перитонита или гангрены.

Медики успевали лишь проводить операции, однако это происходило практически в средневековых условиях. Там было около 500 раненых воинов.

Важно – азовцы показали свою жизнь на "Азовстали": смотрите видео