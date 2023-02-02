Из-под завалов дома в Краматорске извлекли еще одно тело
2 февраля 2023, 23:32Читати новину українською
Источник:Александр Гончаренко
В Краматорске идет поисково-спасательная операция после ракетного удара россиян по жилому дому. Под завалами обнаружили тело еще одной жертвы атаки.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. Таким образом, число погибших возросло до 4 человек.
Обратите внимание Дом был заселен на 15%, – Кириленко об обстреле дома в Краматорске
Число жертв возросло
Еще утром мэр Краматорска сообщал, что спасатели ищут под завалами тело женщины. По состоянию на 23.20 ее нашли, однако, к сожалению, она погибла.
Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины,
– сообщил Гончаренко.
Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается.
Ракетный удар по дому в Краматорске: главное
- Вечером 1 февраля Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-К" по Краматорску и попала в жилой дом в центре города. В результате этого четырехэтажный дом почти полностью разрушен;
- В результате атаки 4 человека погибли. Еще 8 получили ранения и попали в больницы. 2 пострадавших в тяжелом состоянии;
- Днем 2 февраля россияне снова обстреляли Краматорск. В результате атаки пострадали 6 человек. Спасатели из-за атаки прервали на время поисково-спасательную операцию;
- В России назвали удар по жилому дому якобы ударом по пусковым установкам HIMARS. Стоит отметить, что пропагандисты сначала называли удар по Краматорску якобы уничтожением боекомплекта ВСУ, а затем начали врать о якобы попадании ракеты украинской ПВО в здание;
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что этот обстрел многоэтажки является не повторением истории, а ежедневной реальностью, с которой, к сожалению, вынуждены сталкиваться украинцы из-за войны. В то же время, глава государства подчеркнул, что Украина граничит с абсолютным злом и должна преодолеть его, чтобы такие случаи больше не повторялись.